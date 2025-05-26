عدن - ياسمين عبد العظيم - حُسمت رسميًا، الأندية الثلاثة الهابطة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” للموسم الحالي 2025-2026، بعد نهاية مباريات الجولة الأخيرة اليوم الإثنين.

وكان يصارع في الجولة الأخيرة فريقا الأخدود والوحدة على البقاء للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية السعودي “دوري يلو”.

وكان الأخدود يتواجد في المركز السادس عشر، بينما الوحدة يحتل المركز الخامس عشر، قبل انطلاق مباريات الجولة الأخيرة.



وفي صراع شرس حتى اللحظات الأخيرة، حقق فريق الأخدود الفوز على الخليج بنتيجة 3-2، ليصل إلى النقطة 34 ويحتل المركز الخامس عشر، ويحافظ على تواجده بدوري روشن في الموسم الجديد.



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بينما فريق الوحدة خسر أمام الاتفاق، بنتيجة 2-1، ليتراجع إلى المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، ويهبط رسميًا إلى دوري يلو (دوري الدرجة الثانية السعودي).

وكان فريق العروبة تأكد هبوطه بشكل رسمي، وذلك لاحتلاله المركز السابع عشر في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 30 نقطة.

ورافق فريق العروبة والوحدة، نادي الرائد، الذي يقبع في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي بـ 21 نقطة.

الأندية الهابطة من الدوري السعودي 2024-2025

1- الرائد.

2- العروبة.

3- الوحدة.

