النصر يسقط في ميدان الفتح بثلاثية وينتظر هدية الاتحاد الآسيوية

عدن - ياسمين عبد العظيم - ونجح ماتيو فارجاس في تسجيل هدف التعادل للفتح عند الدقيقة 49 من عمر المباراة.

واستحوذ النصر على مجريات الشوط الأول بنسبة 60%، وصنع 3 فرص للتسجيل، مقابل فرصتين لفريق الفتح.

وتمكّن السنغالي ساديو ماني من تسجيل الهدف الثاني لنادي النصر أمام الفتح في الدقيقة 74.

وتعادل الفتح عن طريق المغربي مراد باتنا في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وخطف ماتشادو الهدف الثالث لنادي الفتح في الدقيقة 96 من زمن المباراة.

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد النصر عند النقطة 70 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ليشارك في دوري أبطال آسيا 2 في الموسم المقبل، بينما أنهى الفتح الموسم في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.

لا تزال فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2 قائمة أمام النصر، بشرط فوز الاتحاد بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في مواجهته المرتقبة أمام القادسية يوم الجمعة المقبل، أما في حال تتويج القادسية بالبطولة، فسيفقد النصر فرصة المشاركة في المنافسات القارية.