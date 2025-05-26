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نتائج ألونسو امام برشلونة “محبطة “

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قبل تعيينه على راس الجهاز الفني لريال مدريد سبق للمدرب الاسباني تشابي الونسو اللعب مع الفريق خلال الفترة بين 2009 و 2014.

تجربة الونسو مع الريال كلاعب سمحت له بخوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في مختلف البطولات المحلية و القارية على مدار الاعوام الخمسة .

الونسو لعب 20 مباراة من الكلاسيكو في مسابقات الليغا ، كاس الملك ، السوبر المحلي و دوري ابطال اوروبا حيث كانت نتائجه على النحو التالي :

  • 5 انتصارات .
  • 9 هزائم .
  • 6 تعادلات .
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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