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شكرا لاهتمامكم بخبر نتائج ألونسو امام برشلونة “محبطة “ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قبل تعيينه على راس الجهاز الفني لريال مدريد سبق للمدرب الاسباني تشابي الونسو اللعب مع الفريق خلال الفترة بين 2009 و 2014.
تجربة الونسو مع الريال كلاعب سمحت له بخوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في مختلف البطولات المحلية و القارية على مدار الاعوام الخمسة .
الونسو لعب 20 مباراة من الكلاسيكو في مسابقات الليغا ، كاس الملك ، السوبر المحلي و دوري ابطال اوروبا حيث كانت نتائجه على النحو التالي :
- 5 انتصارات .
- 9 هزائم .
- 6 تعادلات .