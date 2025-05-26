نتائج ألونسو امام برشلونة “محبطة “

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قبل تعيينه على راس الجهاز الفني لريال مدريد سبق للمدرب الاسباني تشابي الونسو اللعب مع الفريق خلال الفترة بين 2009 و 2014.

تجربة الونسو مع الريال كلاعب سمحت له بخوض مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في مختلف البطولات المحلية و القارية على مدار الاعوام الخمسة .

الونسو لعب 20 مباراة من الكلاسيكو في مسابقات الليغا ، كاس الملك ، السوبر المحلي و دوري ابطال اوروبا حيث كانت نتائجه على النحو التالي :