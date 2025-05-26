محمود الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في أمريكا استعدادًا لكأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على تولي محمود الخطيب، رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقررة في يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن تغادر البعثة القاهرة في الرابع من الشهر ذاته، لبدء معسكر مغلق قبل انطلاق مشوار الفريق في البطولة العالمية.

الخطيب يستقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية



ويأتي هذا القرار في إطار حرص إدارة النادي على توفير أقصى درجات الدعم للفريق خلال هذه المهمة الدولية، التي يشارك فيها الأهلي ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية.



وتقام البطولة في الفترة من 14 يونيو، حيث يفتتح الأهلي مشواره بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وخلال الأيام الماضية، عقد الكابتن محمود الخطيب عدة اجتماعات تنسيقية مع المهندس خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي والمنسق العام للبعثة، إلى جانب الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي، وذلك للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بسفر البعثة، والإقامة، وملاعب التدريب، وكل ما يتعلق بأجواء التحضير المناسبة للفريق في أمريكا.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا، خلال الفترة ما بين 15 يونيو حتى 13 يوليو من العام القادم.

ويزين فريق النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، ويعتبر الممثل المصري الوحيد في البطولة، وضمن أربعة فرق إفريقية.

مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

1- بالميراس (البرازيل)

2- بورتو (البرتغال)

3- الأهلي (المصري)

4- إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية)

