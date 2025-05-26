شوبير يكشف كواليس تحركات الأهلي الصيفية: صفقة “مدوية” ومدافع يغادر

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد شوبير قائد الأهلي الأسبق، عن تفاصيل جديدة تتعلق بتحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية، مشيرًا إلى أن النادي يشهد حراكًا واسعًا على عدة مستويات استعدادًا للموسم الجديد، سواء على صعيد الصفقات أو التغييرات داخل الجهاز الفني.

وأكد شوبير في تصريحات تلفزيونية بفضائية “الأهلي” أن حمدي فتحي، لاعب وسط الأهلي، يتواجد في التدريبات، لكنه لا يتدرب مع الفريق الأول حاليًا، موضحًا أن اللاعب معروف بانضباطه الشديد وتنظيمه، ولا يترك شيئًا للصدفة، وهو ما يعكس التزامه المهني حتى في فترات الغياب عن المشاركة.

وفيما يخص الصفقات الجديدة، أوضح شوبير أن التونسي محمد علي بن رمضان أجرى الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه للأهلي، لافتًا إلى أن النادي في انتظار اللاعب وزملائه الجدد.



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وأشار إلى أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان عن أكثر من صفقة قوية، أبرزها محمود حسن تريزيجيه، الذي سينضم رسميًا عقب مباراة الفريق أمام فاركو، إضافة إلى “صفقة أخرى مدوية” لم يُكشف عن اسمها بعد.

ولم يُخفِ شوبير أن صفقات الأهلي لن تتوقف عند هذا الحد، بل أكد بشكل واضح أن أحد مدافعي الفريق سيغادر القلعة الحمراء رسميًا، بعد أن قدّم فترة جيدة مع الفريق وقرر خوض تجربة جديدة، مشددًا على أن هذا اللاعب لن يُشارك في المباراة المقبلة، وتقدم له بالشكر على ما قدمه خلال الفترة الماضية.

وأشار شوبير إلى أن أحمد عابدين المدافع الشاب، سيعود إلى الأهلي بعد تألقه خلال فترة إعارته إلى سيراميكا كليوباترا، حيث أظهر مستويات قوية منذ مشاركته في كأس أمم إفريقيا للشباب، وهو ما يعكس أهمية سياسة الإعارات التي ينتهجها الأهلي في تطوير لاعبيه الصاعدين.

كما لفت إلى احتمالية ضم لاعبين اثنين في مركز قلب الدفاع من خارج النادي، موضحًا أن أحدهما يُلقب بـ”خليفة وائل جمعة”، واقترب من الانتقال للقلعة الحمراء، كما لم يكشف عن هوية اللاعب الآخر، مكتفيًا بالتأكيد على أن اسمه مختلف عن الأسماء المتداولة حاليًا.

وفيما يتعلق بالجهاز الفني، قال شوبير إن المدرب الجديد، ريكاردو ريفيرو، سيأتي بجهاز فني متكامل، وسيتضمن على الأقل عنصرًا مصريًا واحدًا ضمن طاقمه المعاون، في حين سيواصل محمد يوسف عمله مديرًا رياضيًا في النادي، بما يضمن الاستقرار الإداري والفني في الفترة المقبلة.

