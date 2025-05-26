الشرطة البريطانية تعتقل رجلاً دهس جمهور ليفربول أثناء الموكب

عدن - ياسمين عبد العظيم - أفسد رجل بريطاني أبيض يبلغ من العمر 53 عاماً احتفالات بعض عشاق ليفربول عندما عرضهم للدهس بسيارته خلال الموكب الاحتفالي للريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين.

وأعلنت الشرطة البريطانية القبض على المتهم بعد أن صدمت سيارته حشوداً كبيرة من جماهير ليفربول في وسط المدينة، حسب ما أكدته وكالة رويترز.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت – لم يتم التحقق من صحتها بعد – سيارة تتحرك بسرعة وسط تجمع كبير من الجماهير، ويبدو أنها انحرفت في اللحظة الأخيرة لتتجنب المناطق الأكثر ازدحاماً على جانبي الطريق.

وأصدرت الشرطة البريطانية بياناً مقتضباً أكدت فيه فتح تحقيق واسع للتعرف على ملابسات الحادث، وجاء فيه: “تجري حالياً تحقيقات موسعة لتحديد الملابسات الدقيقة التي سبقت حادث الاصطدام”.

الحادثة أثارت حالة من القلق والاستياء بين المشجعين، خاصة مع تزامنها مع أجواء الفرح التي عمّت المدينة بعد التتويج التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ 20 في التاريخ ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد منذ عام 2013.