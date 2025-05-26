زيدان: لم أرَ شيئاً في حياتي مثل لامين يامال أمام إنتر ميلان

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب زين الدين زيدان، أسطورة ريال مدريد وفرنسا، عن إعجابه بلامين يامال نجم برشلونة.

يامال تألّق مع النادي الكاتالوني، محرزاً معه ألقاب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني هذا الموسم، ومع منتخب إسبانيا الذي فاز معه ببطولة أوروبا “يورو 2024”.

خلال حدث نظمته شركة “أديداس”، تطرّق زيدان إلى يامال، قائلاً: “عندما تشاهده يلعب، على سبيل المثال، في نصف نهائي (دوري أبطال أوروبا) ضد إنتر ميلان. في الشوط الثاني… لم أرَ أمراً مشابهاً في حياتي. يكفي أن ترى أحداً بهذه البراعة في الملعب. من الرائع رؤيته كذلك”.

وأضاف: “نستمتع جميعاً، ولهذا السبب، بالنسبة إلى جميع أولئك اللاعبين الشباب، فإن لامين هو الذي يجب متابعته”، كما أوردت صحيفة SPORT الكاتالونية.

زيدان تحدث مجدداً عن رغبته بتدريب منتخب فرنسا، قائلاً: “أشعر بأنني جاهز تماماً كمدرب. بالطبع إنها رغبة (بتدريب فرنسا). لكن هناك مدرباً (ديدييه ديشان)، وهناك فريقاً، وعلينا احترام ذلك، وهذا ما نفعله. ولكن عندما يحين الوقت، سيكون من دواعي سروري الكبير إن أُتيحت لي الفرصة”.

معلوم أن ديشان أعلن رحيله عن منتخب فرنسا بعد كأس العالم 2026، ويبدو المدرب السابق لريال مدريد أبرز المرشحين لخلافته.