أنشيلوتي يكشف موقف نيمار من العودة لمنتخب البرازيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، عن موقف النجم نيمار دا سيلفا من العودة إلى صفوف “السيليساو”، مشيرًا إلى أن اللاعب جزء أساسي من خطط المنتخب استعدادًا لكأس العالم المقبلة.

وقال أنشيلوتي في تصريحات صحفية: “في حالة نيمار تحديدًا، نعتمد عليه ليكون في أفضل حالاته، لقد عاد للعب، وهو يستعد بشكل جيد لكأس العالم، هدفنا جميعًا هو أن يكون نيمار جاهزًا لهذا الموعد الكبير”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “تحدثتُ معه هذا الصباح لأشرح له الأمر، وهو يوافقني الرأي، وهكذا نواصل العمل”.