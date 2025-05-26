ليفربول يصدر بيانًا بشأن حادث موكب التتويج بـ الدوري الإنجليزي.. والشرطة تتابع

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصدرت شرطة ميرسيسايد بيانًا رسميًا فيما يخص حادث وقع خلال احتفالات فريق ليفربول، في شوارع المدينة، بعد التتويج الرسمي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، موسم 2024/25، في وقت سابق من شهر أبريل الماضي.

وتسلم ليفربول، أمس، كأس الدوري الإنجليزي في مباراته الأخيرة من البطولة ضد كريستال بالاس على ملعب “الأنفيلد”.



وأقام ليفربول موكبًا في شوارع المدينة، يوم الإثنين، من أجل الاحتفال باللقب العشرين وسط جماهيره.



ووقع حادث مأساوي في مدينة ليفربول، خلال الاحتفالات، عندما اصطدمت سيارة بحشد من الناس، وسط حالة من الهلع بين المتواجدين.

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وقالت الشرطة في بيان رسمي: “نتعامل حاليًا مع بلاغات عن حادث تصادم في مركز مدينة ليفربول، تم التواصل معنا بعد الساعة السادسة مساءً بقليل من يوم الاثنين 26 مايو، إثر ورود بلاغات عن اصطدام سيارة بعدد من المشاة في شارع ووتر، توقفت السيارة في مكان الحادث، وتم اعتقال رجل”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء كير ستارمر عبر حسابه الشخصي بموقع إكس:”المشاهد في ليفربول مروعة، أفكاري مع جميع المصابين أو المتضررين”.

وأضاف: “أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذا الحادث المروع”.

وظهرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتضح من خلالها وجود سيارة داكنة اللون وهي تنحرف تجاه حشود من الناس، مما أدى إلى سقوط عدة أشخاص على الأرض، وسط هلع الحاضرين.

من جانبه، قال ليفربول في بيان رسمي: “نحن على تواصل مباشر مع شرطة ميرسيسايد بشأن الحادث الذي وقع في شارع ووتر قرب نهاية موكب الكأس مساء اليوم”.

وأضاف: “نتقدم بالعزاء والمواساة للمتضررين من هذا الحادث الخطير، سنواصل تقديم دعمنا الكامل لخدمات الطوارئ والسلطات المحلية التي تتعامل مع هذا الحادث”.

