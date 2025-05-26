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أسطورة بايرن ميونخ يعلق على فشل صفقة فيرتز

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق اسطورة بايرن ميونخ لوثار ماتيوس على فشل الفريق البافاري في التعاقد مع فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الذي اصبح قريبا من الانضمام الى ليفربول.

ماتيوس قال: “هذه هزيمة لبايرن ولهونيس (الرئيس التنفيذي ) شخصيا، بالتأكيد ضياع هذه الصفقة هو الاكثر ايلاما في سوق الانتقالات في الاونة الاخيرة”.

“لقد صرح مرارا وتكرارا ان فيرتز هو لاعب احلامهم المطلق ، وأن البايرن سيبذل قصارى جهده للتعاقد معه”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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