أسطورة بايرن ميونخ يعلق على فشل صفقة فيرتز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق اسطورة بايرن ميونخ لوثار ماتيوس على فشل الفريق البافاري في التعاقد مع فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن الذي اصبح قريبا من الانضمام الى ليفربول.

ماتيوس قال: “هذه هزيمة لبايرن ولهونيس (الرئيس التنفيذي ) شخصيا، بالتأكيد ضياع هذه الصفقة هو الاكثر ايلاما في سوق الانتقالات في الاونة الاخيرة”.

“لقد صرح مرارا وتكرارا ان فيرتز هو لاعب احلامهم المطلق ، وأن البايرن سيبذل قصارى جهده للتعاقد معه”.