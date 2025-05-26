أخبار اليمن : قذيفة للمرتزقة تقتل طفلاً في مقبنة تعز

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قذيفة للمرتزقة تقتل طفلاً في مقبنة تعز

استشهد طفل جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان، على قرية الكامة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. قذيفة للمرتزقة تقتل طفلاً في مقبنة تعزاستشهد طفل جراء قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان، على قرية الكامة في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدوان استهدفوا عصر اليوم مزارع المواطنين وتجمع الرعاة في قرية الكامة بعزلة أخدوع أسفل في مقبنة، ما أدى إلى استشهاد الطفل أزيم أحمد شريان البالغ من العمر تسع سنوات. واستنكر المصدر استمرار مرتزقة العدوان في استهداف القرى وممتلكات المواطنين.

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