أخبار اليمن : ثالث أفواج الحجاج يغادر مطار صنعاء

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ثالث أفواج الحجاج يغادر مطار صنعاء

غادر مطار صنعاء الدولي اليوم الفوج الثالث من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم 298 حاجا، عبر رحلتين للخطوط الجوية اليمنية. ثالث أفواج الحجاج يغادر مطار صنعاءغادر مطار صنعاء الدولي اليوم الفوج الثالث من حجاج بيت الله الحرام البالغ عددهم 298 حاجا، عبر رحلتين للخطوط الجوية اليمنية. وقد تلقت الرحلتان كافة الخدمات الأرضية والفنية وفق المعايير المعمول بها في المطارات العالمية، وبما يتوافق مع متطلبات منظمة الطيران المدني" الإيكاو". وكان 595 حاجا غادروا مطار صنعاء خلال اليومين الماضيين عبر الخطوط الجوية اليمنية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، ليصل إجمالي من تم تفويجهم عبر المطار إلى 893.

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