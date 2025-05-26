اخبار الخليج / اخبار اليمن

زيدان يكشف رغبته في تدريب منتخب فرنسا

0 نشر
0 تبليغ

  • زيدان يكشف رغبته في تدريب منتخب فرنسا 1/2
  • زيدان يكشف رغبته في تدريب منتخب فرنسا 2/2

شكرا لاهتمامكم بخبر زيدان يكشف رغبته في تدريب منتخب فرنسا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- خرج زين الدين زيدان لأول مرة عن صمته فيما يتعلق برغبته في خلافة ديدييه ديشامب على رأس الطاقم الفني لمنتخب الديوك عقب نهائيات مونديال 2026.

زيدان استغل حضوره احدى فعاليات شركة اديداس في العاصمة باريس ليكشف عن  رغبته في تدريب منتخب بلاده شعورا منه بالمسؤولية تجاه المنتخب الذي حمل الوان سنوات عديدة .

المدرب الاسبق لريال مدريد قال ان الوقت ليس مناسبا للحديث عن تدريبه للمنتخب الفرنسي احتراما للمدرب الحالي، لكن عندما يحين الوقت أتمنى أن تتاح لي الفرصة لتحقيق رغبتي .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا