زيدان يكشف رغبته في تدريب منتخب فرنسا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- خرج زين الدين زيدان لأول مرة عن صمته فيما يتعلق برغبته في خلافة ديدييه ديشامب على رأس الطاقم الفني لمنتخب الديوك عقب نهائيات مونديال 2026.

زيدان استغل حضوره احدى فعاليات شركة اديداس في العاصمة باريس ليكشف عن رغبته في تدريب منتخب بلاده شعورا منه بالمسؤولية تجاه المنتخب الذي حمل الوان سنوات عديدة .

المدرب الاسبق لريال مدريد قال ان الوقت ليس مناسبا للحديث عن تدريبه للمنتخب الفرنسي احتراما للمدرب الحالي، لكن عندما يحين الوقت أتمنى أن تتاح لي الفرصة لتحقيق رغبتي .