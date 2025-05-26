زيدان عن موهبة برشلونة: لم أر مثله في حياتي.. وتدريب فرنسا رغبة مؤجلة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعرب النجم الفرنسي ومدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، عن انبهاره بلاعب برشلونة الشاب.

وكان يامال يامال حاضرًا في حدث خاص بالشركة الراعية له، أديداس، وتلقى أسئلة حول النجم الحالي، لامين يامال.

وبحسب “onze mondial” الفرنسية نقلاً عن “فوت ميركاتو”، قال زيدان: “عندما تشاهده يلعب، على سبيل المثال في نصف النهائي ضد إنتر ميلان، في الشوط الثاني، أعني أنني لم أشاهد شيئًا مثله في حياتي”.



وأضاف: “إن رؤية شخص يتقن مجاله بهذه الطريقة في الملعب، أمر رائع للغاية أن نراه بهذه الطريقة”.



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سُئل زيدان أيضًا عن تدريب منتخب فرنسا، وبحسب ما نشرت شبكة “ماكسي فوت”، نقلاً عن “فوت ميركاتو”، رد: “وضعت مسيرتي المهنية نوعًا ما في وضع الانتظار، لكنني أشعر تمامًا بأنني مدرب بنسبة 100%”.

كما صرّح زيدان: “بما أنني أشعر أنني أمتلك الشرعية، فقد لعبت مع المنتخب الفرنسي، ولعبت تقريبًا 12 أو 13 أو 14 عامًا، بالطبع، إنها رغبة، إنها رغبة حقيقية”.

وتابع زيدان مبديًا احترامه للمدرب الحالي ديديه ديشامب: “لكن في الوقت الحالي، هناك مدرب في مكانه، وهناك فريق، ويجب احترام كل ذلك، وهذا ما نفعله”.

وأتم: “أنا دائمًا ما احترمت كرة القدم والناس، لذلك، الأمر ليس مناسبًا تمامًا الآن، لكن عندما يحين الوقت، سيكون ذلك بسرور كبير إذا أتيحت الفرصة”.

