رسالة مدرب إسبانيا لأسينسيو بعد استبعاده

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- وجّه لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، رسالة خاصة إلى راؤول أسينسيو بعد استبعاده من قائمة “لاروخا”، مؤكدًا احترامه الكبير له وتقديره لما يقدّمه مع ريال مدريد.

وقال دي لا فوينتي في تصريحات نقلتها الصحافة الإسبانية: “أسينسيو لاعب رائع، لكننا نملك وفرة في مركزه، القرار فني بحت، وأتمنى له الأفضل مع ناديه”.

يُذكر أن أسينسيو شارك في الموسم المنقضي بعدة مباريات مؤثرة مع ريال مدريد، إلا أن التنافس الكبير في خط الدفاع الإسباني حسم القرار ضده.