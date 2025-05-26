صورة .. تشكيلة ريال مدريد المتوقعة تحت قيادة تشابي الونسو

رباعي الوسط : كاريراس (لم يوقع حتى الآن) – تشواميني – فالفيردي – كارفخال او أرنولد.

وتعتمد تشكيلة الماركا على خطة 3-4-1-2 ، وجاءت كالتالي:

وضمت التشكيلة صفقة ريال مدريد الجديدة ديان هويسين بالاضافة الى ترينت ألكسندر أرنولد وكاريراس المنتظر الاعلان الرسمي عن توقيعهم للفريق الابيض .

سعد محمود

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