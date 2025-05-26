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شكرا لاهتمامكم بخبر صورة .. تشكيلة ريال مدريد المتوقعة تحت قيادة تشابي الونسو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة -كشفت صحيفة ماركا الاسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المحتملة تحت قيادة المدرب الجديد تشابي الونسو.
وضمت التشكيلة صفقة ريال مدريد الجديدة ديان هويسين بالاضافة الى ترينت ألكسندر أرنولد وكاريراس المنتظر الاعلان الرسمي عن توقيعهم للفريق الابيض .
وتعتمد تشكيلة الماركا على خطة 3-4-1-2 ، وجاءت كالتالي:
كورتوا في حراسة المرمى
ثلاثي الدفاع : هويسين – روديغر – كارفخال أو ميليتاو.
رباعي الوسط : كاريراس (لم يوقع حتى الآن) – تشواميني – فالفيردي – كارفخال او أرنولد.
بيلينغهام
وثنائي الهجوم : فينيسيوس – مبابي.