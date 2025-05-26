قائمة البرازيل لمباراتي الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم.. استبعاد لاعب ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، القائمة المستدعاة لخوض مباراتي فترة التوقف الدولي خلال شهر يونيو المقبل.

ويخوض منتخب البرازيل مباراتين في شهر يونيو ضد كل من الإكوادور وباراجواي، في إطار تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأصبح أنشيلوتي مدربًا رسميًا لمنتخب البرازيل بعدما خاض مباراته الأخيرة رفقة ريال مدريد، يوم السبت الماضي.



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وشهدت قائمة منتخب البرازيل، الأولى في عهد أنشيلوتي، استبعاد لاعب ريال مدريد رودريجو الذي غاب عن الملاعب الفترة الأخيرة، رغم عدم إصابته، وسط شكوك متزايدة حول مستقبله.

في حين تم استدعاء لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور ومواطنه لاعب برشلونة رافينها، بخلاف أليسون بيكر حارس ليفربول.

قائمة البرازيل لمباراتي الإكوادور وباراجواي في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، بينتو (النصر)، هوجو سوزا (كورينثيانز).

خط الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو)، لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان)، كارلوس أوجوستو (إنتر ميلان)، دانيلو (فلامينجو)، ليو أورتيز (فلامينجو)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، فاندرسون (موناكو)، ويسلي (فلامينجو)، أليكساندرو (ليل).

خط الوسط: أندرياس بيريرا (فولهام)، أندريه سانتوس (ستراسبورج)، برونو جيماريش (نيوكاسل)، كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، إيدرسون (أتالانتا)، جيرسون (فلامينجو).

خط الهجوم: أنتوني (ريال بيتيس)، ستيفن (بالميراس)، مارتينيلي (آرسنال)، ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)، ريتشارليسون (توتنهام)، رافينها (برشلونة)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

