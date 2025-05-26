جدول مواعيد مباريات العين في كأس العالم للأندية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - يشارك نادي العين الإماراتي، بطل دوري أبطال آسيا 2024، في منافسات كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأميركية هذا الصيف، وفي سياق هذا التقرير نستعرض معكم جدول مواعيد مباريات الفريق في البطولة المرتقبة.

أوقعت القرعة العين في المجموعة السابعة رفقة فريق عربي آخر هو الوداد الرياضي المغربي بالإضافة إلى مانشستر سيتي ثالث ترتيب البريمييرليغ هذا الموسم، ورابع ترتيب الدوري الإيطالي يوفنتوس.

يعتبر العين الإماراتي واحداً من الأندية العربية الخمسة المشاركة في هذا الحدث العالمي رفقة الأهلي المصري والهلال السعودي، والوداد الرياضي المغربي والترجي الرياضي التونسي.

من المنتظر أن يلعب العين أمام يوفنتوس في الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال الأندية 2025، ثم سيلعب ضد مانشستر سيتي في الجولة الثانية على أن تكون المواجهة الأخيرة في المجموعة أمام الوداد المغربي.

مباريات العين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025:

العين – يوفنتوس: 19 يونيو 2025 الساعة 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

مانشستر سيتي – العين: 23 يونيو 2025 الساعة 04:00 صباحاً بتوقيت السعودية ومصر

الوداد – العين: 26 يونيو 2025 الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

فيفا يعلن جوائز مونديال الأندية

استطاع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضمان مشاركة أفضل الأندية الأوروبية من خلال عرض جوائز مغرية عليهم لرفع أسهم البطولة التي كانت تنظم بعدد ضئيل من الأندية على مدار الـ 24 سنة الماضية.

يمكن لريال مدريد على سبيل المثال أن يطمح للحصول على 120 مليون يورو إذا فاز في المباراة النهائية في نيويورك يوم 13 يوليو.

الكأس التي صممتها شركة تيفاني أند كو، جابت أنحاء العالم للترويج لها، كما سيتم بث المسابقة مجاناً في جميع أنحاء العالم عبر منصة “DAZN”.