برشلونة يعلن عائدات قياسية بموسمه الثاني في مونتجويك

عدن - ياسمين عبد العظيم - أنهى برشلونة موسمه الثاني في ملعبه الافتراضي مونتجويك بتحقيق الثلاثية المحلية، الدوري الإسباني وكأسي السوبر الإسباني والملك.

ولم يكتف البرسا بالنجاح الرياضي، إذ أعلن تحقيقه لتدفق كبير في عائداته الاقتصادية، حسب ما كشفت عن النادي لوسائل الإعلام اليوم الاثنين.

وقال برشلونة إنه حقق مبيعات إجمالية أعلى بنسبة 57٪ مما كانت عليه في موسم 2023-2024، على الرغم من إتاحة تذاكر أقل للبيع بنسبة 13٪ مقارنة بالموسم السابق، بسبب الزيادة في التذاكر الموسمية.

كما بلغ متوسط عائدات المباراة الواحدة 2.8 مليون يورو مقابل مليوني يورو في الموسم الماضي، بنسبة نمو بلغت 22٪.

ومن حيث الحضور، اختتم برشلونة الموسم بمتوسط حضور 45,962 متفرجاً في المباراة الواحدة، بزيادة بنسبة 14٪ مقارنة بالعام السابق، وبمباراة واحدة فقط أقل من 40,000 متفرج (أمام ليغانيس). بالمقارنة، شهد الموسم الماضي 12 مباراة بحضور أقل من 40,000 ألف شخص.

ما هي أرباح برشلونة من كلاسيكو الدوري؟

مثلت مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في 11 من مايو، علامة فارقة في مشوار النادي، ليس فقط في طريقه لحسم لقب الدوري الإسباني 2025/2024، ولكن أيضاً أدت إلى مداخيل قياسية، تخطت الـ13 مليون يورو، حيث بلغ متوسط سعر التذكرة 554 يورو.