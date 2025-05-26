بعد غياب طويل.. نجم إنتر أتشيربي يعود لقائمة منتخب إيطاليا

عدن - ياسمين عبد العظيم - عاد مدافع إنتر ميلان فرانشيسكو أتشيربي إلى تشكيلة إيطاليا من أجل المشاركة في مباراتين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل ضد النرويج ومولدوفا.

أتشيربي، الذي لعب آخر مرة له مع إيطاليا أمام أوكرانيا عندما انتهت بالتعادل السلبي في نوفمبر 2023، كان لاعباً أساسياً في مشوار إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، وصاحب أحد أهم أهداف فريقه أمام برشلونة في إياب نصف النهائي على ملعب جوسيبي مياتزا.

وسيُكلف اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً بمنع المهاجم إيرلينغ هالاند من التسجيل عندما تلعب إيطاليا ضد النرويج، وهو ما قام به مرتين من قبل في آخر مباراتين لإنتر في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.

زاباكوستا ينضم إلى أتشيربي

سجل كذلك المدافع الأيسر ديفيد زاباكوستا، لاعب نادي أتالانتا، عودته إلى قائمة منتخب إيطاليا للمرة الأولى مرة منذ عام 2021، بينما عاد ريكاردو أورسوليني، الذي سجل 17 هدفاً مع بولونيا وقاده للفوز بكأس إيطاليا، إلى خطط المدرب لوتشيانو سباليتي.

وكان المهاجم ضمن القائمة الأولية لبطولة أوروبا العام الماضي، لكنه لم يشارك منذ استبعاده من التشكيلة النهائية للبطولة.

تقع إيطاليا، التي تأهلت آخر مرة لكأس العالم عام ٢٠١٤، في المجموعة التاسعة إلى جانب النرويج وإستونيا وإسرائيل ومولدوفا.

يسافر المنتخب الإيطالي، الفائز بكأس العالم أربع مرات، إلى أوسلو لمواجهة النرويج في السادس من يونيو، قبل أن يستضيف مولدوفا في بعد ثلاثة أيام.