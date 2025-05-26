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أول تصريحات أنشيلوتي في مؤتمر تقديمه مع المنتخب البرازيلي

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  • أول تصريحات أنشيلوتي في مؤتمر تقديمه مع المنتخب البرازيلي 1/2
  • أول تصريحات أنشيلوتي في مؤتمر تقديمه مع المنتخب البرازيلي 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قدم الاتحاد البرازيلي، مساء اليوم ، المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي لوسائل الاعلام كمدرب جديد لمنتخب السيليساو .

كارلو أنشيلوتي صرح في مؤتمر تقديمه قائلا:

“إنه لشرف عظيم لي أن اقود افضل منتخب في العالم ، أنا متحمس جدا لعودة البرازيل ، سنخوض هذه التجربة معا ، لقد استقبلوني بحفاوة بالغة ،انا سعيد ومتحمس للغاية ، سنقوم بعمل ينطوي على مسؤولية كبيرة “.

“تعود علاقتي بالبرازيل في بدايتها الى ثمانينات القرن الماضي ، دربت أكثر من 34 لاعبا برازيليا ، رونالدو ، ريفالدو ، كاكا.. الكثير ، لا أنسى اللاعبين الاحدث عهدا ، مثل رودريغو إندريك ، زرت كل مدينة في العالم لكنني كنت افتقد ريو اريد الاستمتاع بهذه المدينة”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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