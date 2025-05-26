أول تصريحات أنشيلوتي في مؤتمر تقديمه مع المنتخب البرازيلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- قدم الاتحاد البرازيلي، مساء اليوم ، المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي لوسائل الاعلام كمدرب جديد لمنتخب السيليساو .

كارلو أنشيلوتي صرح في مؤتمر تقديمه قائلا:

“إنه لشرف عظيم لي أن اقود افضل منتخب في العالم ، أنا متحمس جدا لعودة البرازيل ، سنخوض هذه التجربة معا ، لقد استقبلوني بحفاوة بالغة ،انا سعيد ومتحمس للغاية ، سنقوم بعمل ينطوي على مسؤولية كبيرة “.

“تعود علاقتي بالبرازيل في بدايتها الى ثمانينات القرن الماضي ، دربت أكثر من 34 لاعبا برازيليا ، رونالدو ، ريفالدو ، كاكا.. الكثير ، لا أنسى اللاعبين الاحدث عهدا ، مثل رودريغو إندريك ، زرت كل مدينة في العالم لكنني كنت افتقد ريو اريد الاستمتاع بهذه المدينة”.