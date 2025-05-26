كيف وصل إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2025؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصل نادي إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثامنة في تاريخه في نسخة 2025، ليواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يوم السبت الموافق 31 مايو 2025 على ملعب أليانز أرينا بميونيخ.

يبحث القطب الأزرق لمدينة ميلانو عن لقبه الرابع في أمجد الكؤوس الأوروبية بعد تتويجه ثلاث مرات سابقة أعوام 1964، 1965، 2010.

لم تكن رحلة إنتر إلى النهائي سهلة على الإطلاق فقد واجه العديد من الصعوبات للتغلب على أندية قوية كان آخرها برشلونة في نصف النهائي.

وأنهى إنتر بقيادة المدرب سيموني إنزاغي مرحلة الدوري في المركز الرابع المؤهلة مباشرة للدور ثمن النهائي، بعدما حصد 19 نقطة من 8 مباريات، حيث فاز 6 وتعادل في مباراة واحدة وخسر في مثلها.

مسار إنتر في دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025

إنتر في مرحلة الدوري

مانشستر سيتي 0 – 0 إنتر

إنتر 4 – 0 النجم الأحمر

يونغ بويز 0 – 1 إنتر

إنتر 1 – 0 أرسنال

إنتر 1 – 0 لايبزيغ

باير ليفركوزن 1 – 0 إنتر ميلان

سبارتا براغا 0 – 1 إنتر

إنتر 3 – 0 موناكو

إنتر في ثمن النهائي

ذهاب: أيندهوفن 0 – 2 إنتر

إياب: إنتر 2 – 1 أيندهوفن

إنتر في ربع النهائي

ذهاب: بايرن ميونيخ 1 – 2 إنتر

إياب: إنتر 2 – 2 بايرن ميونيخ

إنتر نصف النهائي

ذهاب: برشلونة 3 – 3 إنتر

إياب: إنتر 4 – 3 برشلونة

المباراة النهائية

باريس سان جيرمان – إنتر

عدد المرات التي وصل فيها إنتر ميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا:

1- 1964: تتويج إنتر ميلان أمام ريال مدريد 3-1

2- 1965: تتويج إنتر ميلان أمام بنفكيا 1-0

3- 1967: خسارة إنتر ميلان أمام سلتيك 2-1

4- 1972: خسارة إنتر أمام أياكس 2-0

5- 2010: تتويج إنتر ميلان أمام بايرن ميونيخ 2-0

6- 2023: خسارة إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي 1-0

7- 2025: تأهل إنتر ميلان على حساب برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان