لاعب ليفربول يلمح لرغبته في الرحيل بالميركاتو الصيفي

عدن - ياسمين عبد العظيم - ألمح أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، لرغبته في البحث عن فرصة للعب بانتظام مع نادٍ آخر خلال الموسم المقبل.

وانتهى الموسم بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه تحت قيادة المدرب، آرني سلوت.

ولكن رغم الإنجاز هناك بعض اللاعبين الذين يسعون إلى الرحيل من أجل البحث عن فرصة أخرى في نادٍ جديد للمشاركة المستمرة.



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من بين هؤلاء اللاعبين هو الحارس، كاويمين كيليهر الذي قال في تصريحات مع شبكة “Optus Sport”: “أشعر أنني جيد بما يكفي لأكون رقم 1، وأريد اللعب جولة بعد جولة، وهذا ما أسعى لتحقيقه”.

وأضاف: “هذا الموسم كنت محظوظًا لأنني شاركت في عدد كبير من المباريات، لكني أتطلع لأن أكون الحارس الأساسي في المستقبل”.

تلميح كيليهر يأتي مع اقتراب انضمام الحارس، جيورجي ماماردشفيلي، إلى ليفربول بعد قضاء موسم إعارة مع نادي فالنسيا، في خطوة لتقوية مركز الحراسة في الريدز للمواسم المقبلة.

ويبدو أن كيليهر يسعى لإيجاد نادٍ يمنحه فرصة اللعب الأساسي، وسط المنافسة القوية على مركز حراسة المرمى في ليفربول.

