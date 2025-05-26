تشابي ألونسو: لقد وُلدت من جديد اليوم وهذه رسالتي لأنشيلوتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصل تشابي ألونسو إلى مقر ناديه السابق ريال مدريد لتوقيع عقد قيادة الفريق مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز ولمدة 3 سنوات اليوم الاثنين، قبل تقديمه لوسائل الإعلام.

ووسط حماس هائل بعودة لاعب وسط ريال مدريد إلى بيته، بعد تجربة ناجحة في تدريب باير ليفركوزن والفوز بالدوري الألماني الموسم الماضي، وقّع ألونسو على عقد لمدة 3 سنوات بدءاً من أول يونيو.

ونشر ريال سريعاً أول رسالة من المدرب الجديد ألونسو، حيث قال: “أهلاً بالمدريديين، لقد وصلت هنا بالفعل! أنا سعيد جدًا ببدء هذه الحقبة الجديدة.. حقبة تبدأ بالحماس والنشاط. تحياتي، وهلا مدريد”.

ويستعد ألونسو للحديث للإعلاميين في حفل تقديمه كمدرب جديد للنادي الملكي خلفاً للأسطورة كارلو أنشيلوتي الذي رحل بعد موسم مخيب للآمال وانتقل إلى قيادة منتخب البرازيل.

“يوم محفور في ذاكرتي”

رحّب بيريز رئيس ريال مدريد بألونسو “في بيته” وقال أمام وسائل الإعلام بينما كان تشابي ألونسو يجلس أمامه إلى جوار زوجته: “نحن فخورون بوجودك.. اليوم هو يوم استثنائي واليوم تبدأ حقبة جديدة مع مدرب هو من بين الأفضل في مجال التدريب في الوقت الحالي”.

وقال ألونسو: “هذا اليوم سيبقى محفوراً في ذاكرتي لسنوات طويلة. أشعر أني ولدت من جديد اليوم.. هنا أنا في بيتي وبعد سنوات في الخارج لم تتوقف مشاعري مع ريال مدريد. لدي الإحساس بأنها بداية حقبة كما قال الرئيس فلورنتينو وأشكرك على هذه الثقة وأني قادر على قيادة حقبة جديدة”.

وأضاف: “أريد الحديث عن كارلو (أنشيلوتي). لقد كان مدربي سابقاً وترك بصمة كبيرة عليّ، وبدون حكمته وقيادته وعلمه، لم أكن سأكون موجوداً هنا والآن أتولى المسؤولية بعده بفخر كبير.. لدينا لاعبون مذهلون وأنا أتطلع إلى النجاح.. أريد أن يستمتع الجمهور بمتابعة الفريق”.