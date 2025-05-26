رسمياً.. باير ليفركوزن يعلن تعاقده مع تن هاغ لمدة 3 مواسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، يوم الاثنين، تعيين المدرب السابق لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ مديراً فنياً للفريق بعقد لمدة ثلاث سنوات.

ويحل الهولندي البالغ من العمر 55 عاماً محل تشابي ألونسو الذي غادر ليفركوزن للانضمام إلى ريال مدريد.

وكان تن هاغ عاطلاً عن العمل منذ إقالته من مانشستر يونايتد في أكتوبر الماضي، حين كان الفريق يحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب.

كانت فترة عمله الأكثر نجاحًا في نادي أياكس أمستردام، الذي تولى إدارته من 2018 إلى 2022، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الهولندي وقاد النادي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2019.

تحت قيادة الإسباني ألونسو، نجح ليفركوزن في التتويج بالدوري موسم 2023-2024 دون أي خسارة، وفازوا أيضاَ بالكأس المحلية وبلغوا نهائي الدوري الأوروبي قبل الخسارة أمام أتالانتا.

وارتبط اسم تن هاغ بالعودة إلى أياكس قبل أن يوقع على عقد مع ليفركوزن الذي احتل المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ في الدوري الألماني هذا العام.