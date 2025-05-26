أحمد الكاس: مجموعة مصر “نارية” في كأس العالم للناشئين.. وهدفنا التمثيل المشرف

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف أحمد الكاس، المدير الفني لـ منتخب مصر تحت 17 عامًا، عن رؤيته بشأن قرعة كأس العالم المقبلة، مؤكدًا أن منتخب الفراعنة وقع في مجموعة صعبة وقوية، تتطلب استعدادًا خاصًا ومجهودًا مضاعفًا من أجل الظهور بمستوى يليق باسم مصر.

وقال الكاس في تصريحات إعلامية إن تطور كرة القدم على مستوى الناشئين أصبح ملحوظًا في كل القارات، ولم يعد هناك ما يُسمى بالمنتخبات السهلة، مؤكدًا أن جميع الفرق المتأهلة لكأس العالم تستحق الاحترام، وأن التواجد في البطولة العالمية في حد ذاته يعكس قوة المنافس.

وأضاف: “القرعة وضعتنا في مجموعة تضم منتخبات قوية مثل إنجلترا وفنزويلا وهايتي، وجميعها فرق تمتلك عناصر مميزة وخاضت مشوارًا صعبًا للوصول إلى المونديال، وبالتالي لا توجد أي فرصة للاستهانة بأي منافس”.



وأكد أحمد الكاس أن الجهاز الفني يعمل على إعداد المنتخب بأفضل صورة ممكنة من الناحية البدنية والفنية والنفسية، وأن التركيز الآن ينصب على خوض فترة إعداد قوية تسمح للاعبين بالتأقلم مع مستوى المنافسة العالمي.



طلع أيضًا | نتائج قرعة كأس العالم تحت 17 عامًا.. منتخب مصر مع إنجلترا

وشدد مدرب المنتخب المصري للناشئين على أن الهدف الأسمى هو الظهور المشرف باسم مصر، وتقديم أداء يعكس قيمة الكرة المصرية ويليق بتاريخها، قائلًا: “نحن لا نشارك لمجرد التمثيل، بل نسعى لترك بصمة حقيقية على مستوى العالم”.

وكان منتخب مصر تحت 17 عامًا قد تأهل إلى كأس العالم بعد مشوار شاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تمكن من حجز بطاقة التأهل باحتلال المركز الثالث في مجموعته، ليعود لتمثيل القارة السمراء في نسخة كأس العالم المقبلة المقررة في نوفمبر المقبل.

مجموعة مصر في كأس العالم تحت 17 عامًا

إنجلترا

فنزويلا

هايتي

مصر

