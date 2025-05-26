بيراميدز: تأجيل مباراة سيراميكا ضرورة وطنية.. ونجم الفريق ليس في أفضل حالاته

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدد نادي بيراميدز، على لسان إسلام شكري، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، مطلبه بتأجيل مواجهته المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من الدوري المصري، والمقررة يوم الأربعاء 28 مايو، وذلك من أجل منح الفريق قسطًا من الراحة قبل خوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم 1 يونيو المقبل.

وفي تصريحات إذاعية عبر برنامج “ع المكشوف” على إذاعة “أون سبورت إف إم”، قال شكري: “نتيجة مباراة الذهاب جيدة جدًا، وتمثل فرصة تاريخية لـ بيراميدز لتسطير إنجاز قاري كبير وإبقاء البطولة داخل مصر، نأمل في دعم جماهيري واسع من كل محافظات مصر للفريق في هذه اللحظة المصيرية.”

وأضاف: “كنا نأمل في تأجيل مواجهة سيراميكا، لأن الضغط البدني والنفسي سيكون هائلًا على اللاعبين، وما زلنا نناشد المسؤولين بإعادة النظر في المواعيد، الدعم في هذا التوقيت قد يصنع الفارق، ومن المهم أن يشعر اللاعبون أن الدولة تقف خلفهم لتحقيق الحلم الإفريقي”.



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وأكد شكري أن تأجيل اللقاء سيوفر دفعة معنوية كبيرة للفريق، قائلًا: “إذا تم تأجيل المباراة، سيكون لذلك تأثير مباشر على أداء اللاعبين أمام صن داونز، خاصة أن الفريق يعاني من الإرهاق، والدعم الجماهيري والمؤسسي الآن لا يقل أهمية عن التحضير الفني”.

وتطرق شكري إلى حالة نجم الفريق قائلاً: “إبراهيم عادل ليس في أفضل حالاته البدنية حاليًا، بسبب الإرهاق، رغم أنه عنصر أساسي ومفتاح رئيسي لفوز الفريق، لكن بإذن الله نفرح جميعًا ونتوج باللقب”.

يُذكر أن مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ويحتاج بيراميدز إلى الفوز أو التعادل السلبي في لقاء الإياب، للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

