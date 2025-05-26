الزمالك: علينا الاستفادة من محنة زيزو.. ومباراة بيراميدز قد تكون الأخيرة لـ عبد الله السعيد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث ماهر غريب، المسؤول الإعلامي بنادي الزمالك، عن موقف عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الجدل القائم حول مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء، وسط أنباء عن خلافات مالية قد تعرقل مسألة التجديد.

وقال ماهر غريب، في تصريحات عبر برنامج “ع المكشوف” على إذاعة “أون سبورت إف إم”: “الموضوع لا يزال قيد النقاش ولم يُحسم بعد، من حق اللاعب أن يطلب ما يراه مناسبًا له، لكن في المقابل، النادي يضع نظامًا وضوابط للتعاقدات بما يراه يتماشى مع مصلحة الفريق”.

وتابع: “صدمة رحيل زيزو عن الزمالك يجب أن تتحول إلى دافع إيجابي للنادي في المستقبل، عبر وضع قواعد واضحة في التفاوض مع اللاعبين، بحيث يكون النظام عادلاً للطرفين، لا يصح أن يُترك الأمر لكل لاعب ليطلب ما يشاء، فارتفاع سقف المطالب سيؤدي في النهاية إلى عجز الأندية عن الوفاء بمستحقات اللاعبين”.



وأضاف: “غياب عبد الله السعيد عن التدريبات في الفترة الماضية لم يكن بسبب أزمة التجديد، بل هو لاعب محترف، اللاعب لديه مستحقات تسويقية متأخرة، وقد تم الاتفاق معه على جدول زمني لسدادها”.



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واستكمل: “عبد الله السعيد يتمتع بذكاء يجعله لا يخسر جماهير الزمالك بسهولة، وإذا وافق على المبلغ المعروض عليه سيستمر معنا في الموسم المقبل، أما إذا لم يوافق، فمباراة بيراميدز ستكون الأخيرة له مع الفريق”.

وأردف: “اللاعب يظل لاعبًا، لكن الكيان دائمًا هو الأهم، الزمالك عانى لسنوات من الرضوخ لرغبات اللاعبين، مما تسبب في أزمات كبيرة، الإدارة الحالية تعمل على إنهاء هذا النمط، لأن تكرار نفس الأخطاء يعني المزيد من القضايا والمشاكل، وقد تصل الأمور إلى فيفا، يجب أن نستفيد من دروس الماضي ونتعاقد وفق إمكانيات النادي”.

وشدد: “رحيل زيزو، رغم كونه أفضل لاعبي الفريق، لم يجعل الإدارة تخضع لضغوط الجماهير أو مطالبه المالية، وهذا يجب أن يكون درسًا مهمًا للجميع، يجب تحويل هذه المحنة إلى منحة”.

واختتم: “المبلغ الذي طلبه عبد الله السعيد أكبر بكثير من العرض المقدم من النادي، ولا يمكنني الكشف عن الأرقام، لكن المؤكد أنه سيتم حسم موقفه النهائي قبل يوم 5 يونيو”.

