شكرا لاهتمامكم بخبر الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025/2026 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهت الدوريات الأوروبية الكبرى، وبدأت ملامح دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025/2026 تأخذ شكلها النهائي مع تأهل 29 فريقًا رسميًا إلى مرحلة المجموعة، فيما لا يزال السباق مستمرًا بين 7 فرق أخرى ستحسم تأهلها من خلال الأدوار التمهيدية.

وسيشهد الموسم المقبل منافسة قوية بين أندية كبيرة مثل برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، تشيلسي وبوروسيا دورتموند، الذين ضمنوا مقاعدهم في التصنيف الأول، حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

اقرأ أيضًا.. جوارديولا: تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا بمثابة لقب لـ مانشستر سيتي



أما التصنيف الثاني، فسيضم فرقًا بارزة مثل أتلتيكو مدريد، فياريال، بجانب آرسنال ويوفنتوس، باير ليفركوزن، أتالانتا، وآينتراخت فرانكفورت بينما يضم التصنيف الثالث أندية أخرى على رأسها توتنهام ونابولي.



وسوف تتحدد بقية الفرق السبعة المتبقية التي ستكمل قائمة المتأهلين إلى مرحلة المجموعة عبر الأدوار التمهيدية التي تنطلق في شهري يوليو وأغسطس، حيث تخوض الأندية مواجهات حاسمة للوصول إلى دور المجموعات.

الفرق المتأهلة إلى مجموعات دوري أبطال أوروبا 2025/2026

برشلونة (إسبانيا – المركز الأول)

ريال مدريد (إسبانيا – 2)

أتلتيكو مدريد (إسبانيا – 3)

أتلتيك بلباو (إسبانيا – 4)

فياريال (إسبانيا – 5)

ليفربول (إنجلترا – المركز 1)

آرسنال (إنجلترا – 2)

مانشستر سيتي (إنجلترا – 3)

تشيلسي (إنجلترا – 4)

نيوكاسل (إنجلترا – 5)

توتنهام (بطل الدوري الأوروبي)

بايرن ميونخ (ألمانيا – المركز 1)

باير ليفركوزن (ألمانيا – 2)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا – 3)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا – 4)

نابولي (إيطاليا – المركز 1)

إنتر ميلان (إيطاليا – 2)

أتالانتا (إيطاليا – 3)

يوفنتوس (إيطاليا – 4)

باريس سان جيرمان (فرنسا – المركز 1)

مارسيليا (فرنسا – 2)

موناكو (فرنسا – 3)

آيندهوفن (هولندا – المركز 1)

أياكس (هولندا – 2)

سبورتينج لشبونة (البرتغال – المركز 1)

يونيون سانت جيلواز (بلجيكا – المركز 1)

جالطة سراي (تركيا – المركز 1)

سلافيا براج (التشيك – المركز 1)

أولمبياكوس (اليونان – المركز 1)

