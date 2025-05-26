شكرا لاهتمامكم بخبر صلاح يتحدث عن مفاوضات الدوري السعودي وموعد اعتزاله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - وتابع صلاح: “كنت قريباً بالفعل من الذهاب إلى الدوري السعودي حال عدم تجديد عقدي مع ليفربول، ولكن في النهاية اتفقت مع النادي”.

وذكر نجم ليفربول قائلاً: “علاقتي جيدة للغاية مع مسؤولي الدوري السعودي، وكانت هناك مفاوضات جادة لضمي قبل تجديد عقدي”.

وأشار صلاح إلى أنه ريال مدريد وبرشلونة لم يكونا في الصورة للانتقال إلى أحدهما حال رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي.

وعن موعد اعتزاله، قال صلاح: “سأتخذ هذا القرار عندما أشعر بأنني أريد الاعتزال، ولكن يمكنني اللعب حتى سن الـ40، ولا أعرف ما إذا سأستمر مع ليفربول حتى اعتزالي أم لا”.