صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأ ريال مدريد الإسباني تحركاته مبكراً في سوق الانتقالات الصيفية 2025 لدعم الفريق الذي تعرض لموسم كارثي في مختلف المنافسات المحلية والأوروبية.

عجز ريال مدريد عن الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني الذي كان من نصيب الغريم برشلونة. والحال نفسه في دوري أبطال أوروبا حيث أقصي من المنافسات من الدور ربع النهائي على يد أرسنال الإنجليزي.

وبعد النتائج المخيبة للآمال، اضطرت الإدارة للاستغناء عن خدمات المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي وأسندت المهام لتشابي ألونسو الذي قاد باير ليفركوزن للتتويج بلقب الدوري الألماني موسم 2023-2024. ويبدأ ألونسو المهام في منافسات كأس العالم للأندية التي تنطلق في منتصف يونيو المُقبل.

ويتوقع أن تتخلى إدارة فلورنتينو بيريز عن حذرها في الميركاتو، وتنفق بسخاء لتعويض النقص الذي يعاني منه النادي في أغلب خطوطه داخل الملعب.

ما الصفقات الجديدة لريال مدريد في الميركاتو الصيفي؟



دين هويسن (مدافع)

النادي السابق: بورنموث

قيمة الصفقة: 58 مليون يورو