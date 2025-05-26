رومانو يكشف تفاصيل عرض ليفربول الضخم لحسم صفقة فيرتز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”، تفاصيل العرض الرسمي الأول الذي قدمه نادي ليفربول لضم لاعب الوسط، فلوريان فيرتز من صفوف باير ليفركوزن.

ويسعى ليفربول لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات الممكنة، حيث حسم الريدز أولى صفقاته بالظهير الأيمن، جيريمي فريمبونج من ليفركوزن أيضًا بدفع الشرط الجزائي.

وأوضح رومانو أن قيمة العرض تتجاوز 100 مليون يورو شاملًا المكافآت، مما يجعلها صفقة ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



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وأشار رومانو إلى أن المفاوضات بين الناديين جارية، ومن المتوقع أن تُستأنف اليوم، بهدف إنهاء الاتفاق وإتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وأكد متخصص سوق الانتقالات أن فيرتز أبلغ إدارة ليفركوزن رسميًا برغبته الواضحة في الانتقال إلى ليفربول فقط، مما يعزز فرص نجاح الصفقة.

ويمثل هذا العرض خطوة مهمة من ليفربول لتدعيم صفوفه بلاعب شاب وواعد، في إطار خطة النادي لتعزيز تشكيل الفريق للمواسم المقبلة تحت قيادة المدرب، آرني سلوت.

