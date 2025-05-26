الأهلي السعودي يطلب 23 مليون يورو للاستغناء عن نجمه الإسباني

عدن - ياسمين عبد العظيم - ذكرت تقارير أن الأهلي السعودي طلب الحصول على 23 مليون يورو للموافقة على رحيل لاعب خط وسطه الإسباني غابري فيغا إلى بورتو البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

قالت صحيفة “ojogo” البرتغالية، يوم الأحد، إن بورتو يضع غابري فيغا كأولوية في سوق الانتقالات لكنّ المقابل المادي المطلوب من الأهلي “بعيد تماماً عن مخططات” النادي البرتغالي.

وفقاً للصحيفة نفسها، فإن بورتو ليس النادي الوحيد الذي يحاول اقتناص خدمات الإسباني الذي يحتفل غداً الثلاثاء بعيد ميلاده الـ23، حيث يُراقب كومو الإيطالي الوضع قبل التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

وتوقعت الصحيفة أن يخوض بورتو جولة جديدة من المفاوضات مع الأهلي عقب مواجهة الفريق في الجولة الختامية للموسم ضد الرياض، اليوم الاثنين.

انضم فيغا إلى الأهلي قادماً من سيلتا فيغو الإسباني قبل عامين مقابل 30 مليون يورو. ويمتد عقده حتى نهاية الموسم المقبل، ما يجعل بيعه في الميركاتو الحالي خياراً جيداً بالنسبة للأهلي من الناحية الاقتصادية.