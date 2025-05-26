قائمة إسبانيا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية.. انضمام صفقة ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن لويس دي لا فوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة فرنسا في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويخوض منتخب إسبانيا مباراة فرنسا في المربع الذهبي يوم 5 يونيو المقبل، وفي حال التأهل إلى النهائي سيلتقي بالفائز من ألمانيا أو البرتغال.

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وشهدت قائمة الماتادور وجود صفقة ريال مدريد الجديدة، دين هويسن، مع استبعاد 3 لاعبين من برشلونة وهو أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز وإريك جارسيا.



وضم 6 لاعبين من برشلونة وهم باو كوبارسي، داني أولمو، بيدري، جافي، فيرمين لوبيز، لامين يامال.

قائمة إسبانيا لمباراة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: ديفيد رايا (آرسنال)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

الدفاع: أوسكار مينجويزا (سيلتا فيجو)، بيدرو بورو (توتنهام)، لو نورماند (أتلتيكو مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، دين هويسن (ريال مدريد)، مارك كوكوريلا (تشيلسي)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

الوسط: مارتن زوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكل ميرينو (آرسنال)، أليكس باينا (فياريال)، فيرمين لوبيز (برشلونة)، جافي (برشلونة)، بيدري (برشلونة)، إيسكو (ريال بيتيس).

الهجوم: لامين يامال (برشلونة)، داني أولمو (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، ميكل أويارزابال (ريال سوسيداد)، ألفارو موراتا (جالطة سراي)، سامو أوموروديون (بورتو).

