رسميًا.. باير ليفركوزن يُعلن عن خليفة تشابي ألونسو

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن نادي باير ليفركوزن عن مدربه الجديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، ليعوض رحيل تشابي ألونسو الذي انتقل لتدريب ريال مدريد.

واستقر ليفركوزن على التعاقد مع مدرب مانشستر يونايتد السابق، إريك تين هاج، الذي رحل قبل أشهر قليلة عن قلعة “أولد ترافورد” بسبب سوء النتائج.

العقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، ويبدأ تين هاج مهامه رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو المقبل استعدادًا للموسم الجديد.



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تين هاج، المدرب الهولندي صاحب الـ55 عامًا، سبق له تدريب مانشستر يونايتد حيث فاز بكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد في موسمي 2023 و2024.

وتعود نجاحاته السابقة مع أياكس أمستردام لتضيف ثقلًا لخبرته التدريبية، حيث حقق ستة ألقاب خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

أوضح ليفركوزن أن اختيار تين هاج يأتي لتأكيد الطموحات التي يسعى النادي الالماني لتحقيقها خلال السنوات الماضية.

وكان باير ليفركوزن خلال المواسم الثلاثة الماضية تحت قيادة المدرب، تشابي ألونسو، وحقق معه بطولة الدوري الألماني في الموسم قبل الماضي، لكنه انتقل لقيادة ريال مدريد بعد رحيل، كارلو أنشيلوتي.

