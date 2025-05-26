تشكيل الاتحاد المتوقع ضد ضمك في ليلة التتويج بالدوري السعودي

عدن - ياسمين عبد العظيم - سعودي 360 – اختار الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، تشكيل فريقه الأساسي لخوض مباراة اليوم ضد ضمك في ختام منافسات الموسم الحالي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-25.

ويلتقي فريق الاتحاد بنظيره ضمك في إطار منافسات الجولة الـ34 الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الإثنين، على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وحسم فريق الاتحاد، الدوري السعودي هذا الموسم بعد فوزه على الرائد في الجولة الـ32 من البطولة، وسيحتفل “النمور” الليلة بالتتويج باللقب على ملعبهم ووسط جمهورهم عقب مواجهة ضمك.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد ضمك

يأتي تشكيل فريق الاتحاد المتوقع لخوض مباراة اليوم ضد ضمك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: حامد الشنقيطي

خط الدفاع: ماريو ميتاج، دانيلو بيريرا، عبدالإله العمري، فواز الصقور

خط الوسط: عوض الناشري، نجولو كانتي، حامد الغامدي

خط الهجوم: أوناي هيرنانديز، ستيفن بيرجوين، عبدالرحمن العبود

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد ضد ضمك، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، والعاشرة بتوقيت الإمارات.

ويحتل فريق الاتحاد، صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 80 نقطة بينما يتواجد ضمك بالمركز الرابع عشر ومعه 35 نقطة.