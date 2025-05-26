ليفربول يفتح خزائنه لضم اللاعب المطلوب في ريال مدريد وسيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلجأ بعض الفرق إلى إبرام صفقات مدوية لتعويض موسم محبط، لكن العكس يحدث في ليفربول، مع وجود رغبة واضحة في تدعيم الصفوف بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول احتفل باللقب رقم 20، وعادل رقم غريمه مانشستر يونايتد، بعد موسم رائع بقيادة محمد صلاح هداف وأفضل لاعب في المسابقة، ويبدو أنه بدأ يفكر سريعاً في الموسم المقبل، مع وجود تقارير عديدة عن نشاط النادي في سوق الانتقالات، والرغبة في التعاقد مع أكثر من لاعب.

فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات، كتب أن ليفربول تقدم بعرض أول مبدئي إلى باير ليفركوزن لضم فلوريان فيرتز بمقابل يجتاز 100 مليون يورو.

وأضاف: “المفاوضات بين الناديين جارية وسيتم استئنافها اليوم لإتمام الصفقة في أقرب وقت. فيرتز أبلغ بالفعل باير بأنه يريد فقط الانتقال إلى ليفربول”.

مطلوب في أندية القمة الأوروبية

وأكدت تقارير أن فيرتز كان مطلوباً في عدة أندية أوروبية كبيرة، قبل أن ينسحب مانشستر سيتي من المفاوضات، ويبتعد ريال مدريد عن الصورة رغم أن مدربه الجديد تشابي ألونسو يدرك مدى أهمية هذا اللاعب الألماني الشاب.

ويجيد فيرتز اللعب في أغلب مراكز الهجوم، ويمكنه أن يعزز قوة الخط الأمامي في النادي الإنجليزي الذي يضم بالفعل الملك المصري صلاح ولويس دياز وكودي خاكبو وديوغو جوتا وداروين نونيز، وإن كان الأخير مرشحاً للرحيل بسبب مستواه المتواضع وتوتر علاقته بالمشجعين.

وفقد ليفربول الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد بعدما رفض تمديد تعاقده، ويبدو قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد، بينما ذكرت تقارير أنه توصل لاتفاق لضم جيريمي فريمبونغ الظهير/الجناح في ليفركوزن، وسيدفع الشرط الجزائي، وسيعلن إتمام الصفقة قريباً.

كما يبدو ليفربول قريباً من إتمام صفقة التعاقد مع ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لبورنموث، للدخول في منافسة مع آندي روبرتسون الذي تراجع مستواه كثيراً في الأشهر الأخيرة.