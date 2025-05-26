6 غيابات مؤثرة تضرب صفوف الهلال ضد القادسية

عدن - ياسمين عبد العظيم - يغيب ياسر الشهراني وحمدي اليامي والثنائي البرازيلي كايو سيزار وماركوس ليوناردو والبرتغالي كانسيلو، عن صفوف الهلال في مباراة اليوم ضد القادسية بسبب معاناتهم من إصابات مختلفة.

ويخسر خط هجوم الهلال، خدمات البرازيلي مالكوم أمام القادسية لغيابه عن التدريبات يوم السبت، بسبب إجرائه عملية جراحية في الأسنان.

ويسعى فريق الهلال، لتحقيق الفوز على القادسية من أجل ضمان التأهل إلى النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وازدادت أهمية هذه المباراة، بعدما قرر مركز التحكيم السعودي قبول احتجاج النصر على مشاركة رافع الرويلي حارس العروبة في مباراة الفريقين دورياً، لعمله في وظيفة أخرى خارج المجال الرياضي.

وحصل فريق النصر، على نقاط مباراة العروبة ليرفع رصيده لـ70 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، متأخراً بفارق نقطتين عن الهلال المتواجد بالمركز الثاني.