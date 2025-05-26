كأس العالم للأندية.. اختبار مصيري للعديد من لاعبي ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت صحيفة ماركا أن ريال مدريد سيخضع لاعبيه لتقييم دقيق خلال كأس العالم للأندية المقبلة، حيث ستكون البطولة بمثابة اختبار حاسم لمستقبل عدد من العناصر في الفريق.

وبحسب التقرير، فإن العديد من اللاعبين يدركون جيدًا أن استمرارهم في ارتداء القميص الأبيض مرهون بقدرتهم على استعادة مستواهم المعهود خلال هذه البطولة المرتقبة مثلما هو الحال مع ميندي ألابا وغارسيا.

النادي سيستغل أجواء المنافسة الرسمية لتقييم الحالة البدنية والفنية للاعبين، خاصة أولئك الذين عانوا من الإصابات أو التراجع في الأداء، قبل اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل خلال الصيف.