شوبير: سيناريو زيزو قد يتكرر مع لاعب الزمالك.. والنادي بين نارين

عدن - ياسمين عبد العظيم - علّق الإعلامي أحمد شوبير على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها حازم إمام، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، بشأن مستقبل لاعب الفريق الأبيض، والذي ألمح إلى رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وكان حازم إمام قد أوضح أن إدارة الزمالك تسعى لتجديد عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق، لكنها في الوقت ذاته لن تقف أمام رغبته في الاحتراف، بشرط وصول عرض يليق بقيمته الفنية.

وخلال برنامجه الإذاعي صباح اليوم الإثنين، أشار شوبير إلى أن الزمالك في موقف حساس قائلاً: “النادي بين نارين.. هل يوافق على رحيله مقابل مبلغ مالي؟ وقتها الجماهير قد ترفض، كما حدث مع زيزو. أم يُبقي عليه ويؤجل مستحقاته، لتتكرر نفس أزمة زيزو ويرحل دون مقابل؟”.



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وأضاف: “هناك حل ثالث، أن يرفع الزمالك عقد اللاعب، خاصة أنه يُقدم مستويات متطورة جدًا. أنا لا أعرفه شخصيًا، لكن يبدو لي شاب محترم ومجتهد، ويستحق التقدير”.

وألمح شوبير إلى أن التسرع أو التأخير في حسم الموقف قد يُعيد سيناريوهات مؤلمة عاشها الزمالك مؤخرًا، في ظل رحيل بعض اللاعبين دون الاستفادة المادية المناسبة.

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك حاليًا لمواجهة فريق فاركو يوم السبت 31 مايو، في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، وسط تطلعات لحسم المركز الثالث واستكمال الموسم بأفضل صورة ممكنة.

