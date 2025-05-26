إنريكي يحلم بهذا الرقم مع باريس سان جيرمان!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نجح المدرب الاسباني لويس انريكي في قيادة فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ريمس في نهائي مسابقة كأس فرنسا .

نهائي كأس فرنسا هو النهائي العاشر الذي يخوضه انريكي من مباراة واحدة خلال مشواره التدريبي مع باريس و قبله مع برشلونة محققا العلامة الكاملة 10 من 10 .

انريكي خاض مع برشلونة 6 نهائيات من مباراة واحدة ، 3 في كأس الملك و نهائي دوري الابطال و نهائي السوبر الأوروبي و نهائي مونديال الأندية و مع باريس سان جيرمان 4 نهائيات.

المدرب الاسباني يحلم بالفوز بالنهائي الأهم في تجربته الفرنسية عندما يلاقي انتر ميلان السبت القادم في دوري ابطال أوروبا في ميونخ الألمانية من أجل الوصول للرقم 11.