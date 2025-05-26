لا قلق على مواهب الريال مع ألونسو لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير لصحيفة الريليفو أن المدرب الإسباني تشابي ألونسو ظل يُتابع عن قرب تطوّر عدد من اللاعبين الشباب الذين سبق له العمل معهم في أكاديمية ريال مدريد “لا فابريكا”، خلال فترته كمدرب في فرق الفئات السنية بالنادي.

وأبدى ألونسو، خلال فترة تدريبه لنادي باير ليفركوزن، اهتمامًا واضحًا بالتعاقد مع بعض هؤلاء اللاعبين، في محاولة لجلب مواهب “لا فابريكا” إلى مشروعه في الدوري الألماني، لكن رغم المتابعة والاهتمام، لم تُترجم هذه الرغبة إلى صفقات رسمية، حيث لم يُغلق أي اتفاق نهائي مع ريال مدريد بشأن انتقال شباب البلانكو في ذلك الوقت.

هذا الاهتمام يُظهر مدى ثقة ألونسو في جودة المواهب المدريدية، وقدرته على تطويرها، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على اختياراته الفنية بعد عودته للعمل في الريال.