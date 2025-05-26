هل من العدل منح مبابي الكرة الذهبية لمجرد فوز الريال بالمونديال …؟!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أبدى الكثير من النقاد في كتالونيا استيائهم الشديد، بسبب ما قاله الإعلامي جوسيب بيدريرول حول ضمان النجم كيليان مبابي الفوز بجائزة الكرة الذهبية، بمجرد فوز ريال مدريد بلقب كأس العالم للأندية.

مبابي لم يفز بأي شيء آخر هذا الموسم مع الريال، بإستثناء لقبي السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال، إضافة إلى جائزتي هداف الليغا والحذاء الذهبي، فهل من العدل أن يتم منحه الجائزة مقابل هذه الإنجازات فقط؟

هناك بعض اللاعبين يستحقون بالفعل البالون دور من وجهة نظر هؤلاء النقاد، مثل لامين يامال أو رافينيا دياز على سبيل المثال، فكلاهما قدما موسمًا خرافيًا على المستوى الفردي، كما فازا أيضًا ب٣ ألقاب جماعية مع برشلونة، دون نسيان عثمان ديمبيلي الذي قد ينهي موسمه برباعية تاريخية مع باريس سان جيرمان ومنها لقب دوري الأبطال.