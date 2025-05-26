جماهير الاتحاد تستعد للاحتفال بالدوري

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تتأهب رابطة مشجعي نادي الاتحاد لتقديم عرض جماهيري مذهل، وذلك خلال مباراة فريقها أمام ضمك في الجولة الختامية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفقًا للتقارير الأخيرة، ستقدم الرابطة الاتحادية خمسة (تيفوهات) متتالية خلال 90 دقيقة، في احتفالية جماهيرية غير مسبوقة على مستوى الملاعب السعودية والعربية، احتفاءً بتتويج الفريق رسمياً بلقب الدوري.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد كان قد حسم اللقب قبل جولتين من نهاية البطولة، بعدما فاز على نظيره الرائد بنتيجة 3-1.