ماركا: ألونسو يتلقى خبرًا سارًا قبل بداية عمله في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقى تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد، خبرًا سارًا قبل انطلاق مهمته الرسمية مع الملكي، بعد الإعلان الرسمي عن تعيينه خلفًا للمخضرم كارلو أنشيلوتي.

وسيتم تقديم ألونسو اليوم، الإثنين، كمدرب جديد لنادي ريال مدريد في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت “القاهرة” في المدينة الرياضية.

واقترب المدافع، إيدير ميليتاو من العودة للملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي ترجع إلى نوفمبر الماضي بعد تمزق كامل في الرباط الصليبي.



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وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، المدافع البرازيلي بدأ بالفعل تدريبات الكرة مع ريال مدريد، وسط إشراف مباشر من الطاقم الطبي، ما يعزز فرص مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في أمريكا، والتي ستكون أول تحدٍ كبير للمدرب، ألونسو.

ويُعد ميليتاو من الركائز الأساسية في دفاع ريال مدريد، وغيابه تسبب في ثغرة واضحة، حيث استقبل الفريق أهدافًا بمعدل أكبر في غيابه، ما يزيد من أهمية عودته في التوقيت الحالي.

ألونسو، الذي يستعد لتسلم المهمة بعد أنشيلوتي، يرى في ميليتاو عنصرًا أساسيًا لبناء خط دفاع قوي، خاصة مع وجود احتمالات لتغييرات في الخط الخلفي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

عودة ميليتاو تمنح ألونسو بداية أكثر استقرارًا، وتُخفف الضغوط في مركز حساس وهام، وهو ما يعزز التفاؤل داخل النادي بشأن انطلاقة قوية للمشروع الجديد بقيادة نجم الوسط السابق.

