شكرا لاهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-5-2025 والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوري السعودي وسط احتفالات الاتحاد باللقب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - عشاق الكرة على موعد اليوم الإثنين، الموافق 26-5-2025، مع وجبة كروية دسمة تضم مباريات قوية في الدوريين السعودي والليبي، حيث تتجه الأنظار إلى جولات ختامية مشتعلة رغم حسم بعض الألقاب.

في السعودية، الاتحاد يدخل مباراته أمام ضمك بصفته بطلًا رسميًا للدوري، بعد حسم اللقب لصالحه في الجولة الماضية، لكنه يسعى لتوديع جماهيره بانتصار جديد يُرسّخ تفوقه، في الوقت الذي تتنافس فيه باقي الأندية على تحسين مراكزها في جدول الترتيب.

كما يحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الفتح في لقاء لا يخلو من الأهمية الجماهيرية رغم خروجه من سباق اللقب، بينما يبحث الهلال، الذي يواجه القادسية، عن نهاية مثالية لموسم معقد، ويصطدم الأهلي بالرياض في اختبار لا يقل إثارة.



أما في ليبيا، فتستمر منافسات الدوري الممتاز بمباريات لا تقل سخونة، حيث يلتقي الهلال مع أهلي بنغازي في قمة منتظرة، بينما تتجه الأنظار أيضًا إلى مواجهات الصداقة ضد النصر، والأخضر أمام التحدي.



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مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-5-2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الخليج ضد الأخدود، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “SSC SPORTS”.

الفتح ضد النصر، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “SSC SPORTS”.

الاتحاد ضد ضمك، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “SSC SPORTS”.

الرائد ضد الخلود، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “SSC SPORTS”.

العروبة ضد التعاون، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “SSC SPORTS”.

الفيحاء ضد الشباب، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “SSC SPORTS”.

الهلال ضد القادسية، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “SSC SPORTS”.

الرياض ضد الأهلي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “SSC SPORTS”.

الاتفاق ضد الوحدة، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “SSC SPORTS”.

مواعيد مباريات الدوري الليبي اليوم

الصداقة ضد النصر، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الرياضية الليبية”.

الأخضر ضد التحدي، الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الرياضية الليبية”.

الترسانة ضد البشاير، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الرياضية الليبية”.

الهلال ضد أهلي بنغازي، الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة “الرياضية الليبية”.

ويُمكنكم متابعة أحداث مباريات اليوم لحظة بلحظة من مركز المباريات من هنـــا

