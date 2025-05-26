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عين على ليفاندوفسكي ضد بيلباو

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  • عين على ليفاندوفسكي ضد بيلباو 1/2
  • عين على ليفاندوفسكي ضد بيلباو 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل روبرت ليفاندوفسكي على تقييم 8.0 في فوز فريقه على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-0 في ختام الدوري الإسباني.

فيما يلي أبرز ما قدمه ليفاندوفسكي في المباراة:

  • الدقائق: 88′
  • الأهداف: 2
  • صناعة الأهداف: 0
  • أهداف متوقعة: 2.2
  • إجمالي التسديدات: 5
  • تسديدات على المرمى: 2
  • أهداف متوقعة على المرمى: 1.32
  • تسديدات خارج المرمى: 1
  • إضاعة فرص كبيرة: 2
  • حالات التسلل: 2
  • صناعة أهداف متوقعة: 0.01
  • صناعة فرص: 0
  • تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0
  • تمريرات خلفية: 0
  • التمريرات الصحيحة: 7/8 (88%)
  • اللمسات: 19
  • أخطاء حصل عليها: 3

الدفاع:

  • أخطاء ارتُكبت: 0
  • فقد الاستحواذ: 3
  • تمت مرواغته: 0
  • تسديدات تم اعتراضها: 2
  • تشتيت كرات: 0
  • اعتراضات: 0
  • استعادة الكرة: 0
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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