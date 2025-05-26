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شكرا لاهتمامكم بخبر عين على ليفاندوفسكي ضد بيلباو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل روبرت ليفاندوفسكي على تقييم 8.0 في فوز فريقه على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-0 في ختام الدوري الإسباني.
فيما يلي أبرز ما قدمه ليفاندوفسكي في المباراة:
- الدقائق: 88′
- الأهداف: 2
- صناعة الأهداف: 0
- أهداف متوقعة: 2.2
- إجمالي التسديدات: 5
- تسديدات على المرمى: 2
- أهداف متوقعة على المرمى: 1.32
- تسديدات خارج المرمى: 1
- إضاعة فرص كبيرة: 2
- حالات التسلل: 2
- صناعة أهداف متوقعة: 0.01
- صناعة فرص: 0
- تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0
- تمريرات خلفية: 0
- التمريرات الصحيحة: 7/8 (88%)
- اللمسات: 19
- أخطاء حصل عليها: 3
الدفاع:
- أخطاء ارتُكبت: 0
- فقد الاستحواذ: 3
- تمت مرواغته: 0
- تسديدات تم اعتراضها: 2
- تشتيت كرات: 0
- اعتراضات: 0
- استعادة الكرة: 0