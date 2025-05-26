عين على ليفاندوفسكي ضد بيلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل روبرت ليفاندوفسكي على تقييم 8.0 في فوز فريقه على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-0 في ختام الدوري الإسباني.

فيما يلي أبرز ما قدمه ليفاندوفسكي في المباراة:

الدقائق : 88′

: 88′ الأهداف : 2

: 2 صناعة الأهداف : 0

: 0 أهداف متوقعة : 2.2

: 2.2 إجمالي التسديدات : 5

: 5 تسديدات على المرمى : 2

: 2 أهداف متوقعة على المرمى : 1.32

: 1.32 تسديدات خارج المرمى : 1

: 1 إضاعة فرص كبيرة : 2

: 2 حالات التسلل : 2

: 2 صناعة أهداف متوقعة : 0.01

: 0.01 صناعة فرص : 0

: 0 تمريرات لداخل الثلث الأخير : 0

: 0 تمريرات خلفية : 0

: 0 التمريرات الصحيحة : 7/8 (88%)

: 7/8 (88%) اللمسات : 19

: 19 أخطاء حصل عليها: 3

الدفاع: