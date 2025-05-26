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أرقام لامين يامال ضد بيلباو

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  • أرقام لامين يامال ضد بيلباو 1/2
  • أرقام لامين يامال ضد بيلباو 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل لامين يامال لاعب برشلونة على تقييم 6.6 في فوز فريقه على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-0 في ختام الدوري الإسباني.

فيما يلي أبرز ما قدمه يامال في المباراة:

  • الدقائق: 90′
  • الأهداف: 0
  • صناعة الأهداف: 0
  • أهداف متوقعة: 0.34
  • إجمالي التسديدات: 4
  • تسديدات على المرمى: 1
  • أهداف متوقعة على المرمى: 0.14
  • تسديدات خارج المرمى: 2
  • حالات التسلل: 1
  • صناعة أهداف متوقعة: 0.06
  • صناعة فرص: 0
  • تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0
  • تمريرات خلفية: 6
  • التمريرات الصحيحة: 37/47 (79%)
  • تمريرات طويلة اكتملت: 1/4 (25%)
  • مراوغات اكتملت: 5/6 (83%)
  • اللمسات: 72
  • أخطاء حصل عليها: 0

الدفاع:

  • أخطاء ارتُكبت: 1
  • سيطرة على الكرة في الثلث الأخير: 1
  • فقد الاستحواذ: 21
  • تمت مرواغته: 2
  • تسديدات تم اعتراضها: 1
  • تشتيت كرات: 0
  • اعتراضات: 1
  • استعادة الكرة: 5
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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