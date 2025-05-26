أرقام لامين يامال ضد بيلباو

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل لامين يامال لاعب برشلونة على تقييم 6.6 في فوز فريقه على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-0 في ختام الدوري الإسباني.

فيما يلي أبرز ما قدمه يامال في المباراة:

الدقائق : 90′

: 90′ الأهداف : 0

: 0 صناعة الأهداف : 0

: 0 أهداف متوقعة : 0.34

: 0.34 إجمالي التسديدات : 4

: 4 تسديدات على المرمى : 1

: 1 أهداف متوقعة على المرمى : 0.14

: 0.14 تسديدات خارج المرمى : 2

: 2 حالات التسلل : 1

: 1 صناعة أهداف متوقعة : 0.06

: 0.06 صناعة فرص : 0

: 0 تمريرات لداخل الثلث الأخير : 0

: 0 تمريرات خلفية : 6

: 6 التمريرات الصحيحة : 37/47 (79%)

: 37/47 (79%) تمريرات طويلة اكتملت : 1/4 (25%)

: 1/4 (25%) مراوغات اكتملت : 5/6 (83%)

: 5/6 (83%) اللمسات : 72

: 72 أخطاء حصل عليها: 0

الدفاع: