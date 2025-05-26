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شكرا لاهتمامكم بخبر أرقام لامين يامال ضد بيلباو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل لامين يامال لاعب برشلونة على تقييم 6.6 في فوز فريقه على أتلتيك بيلباو بنتيجة 3-0 في ختام الدوري الإسباني.
فيما يلي أبرز ما قدمه يامال في المباراة:
- الدقائق: 90′
- الأهداف: 0
- صناعة الأهداف: 0
- أهداف متوقعة: 0.34
- إجمالي التسديدات: 4
- تسديدات على المرمى: 1
- أهداف متوقعة على المرمى: 0.14
- تسديدات خارج المرمى: 2
- حالات التسلل: 1
- صناعة أهداف متوقعة: 0.06
- صناعة فرص: 0
- تمريرات لداخل الثلث الأخير: 0
- تمريرات خلفية: 6
- التمريرات الصحيحة: 37/47 (79%)
- تمريرات طويلة اكتملت: 1/4 (25%)
- مراوغات اكتملت: 5/6 (83%)
- اللمسات: 72
- أخطاء حصل عليها: 0
الدفاع:
- أخطاء ارتُكبت: 1
- سيطرة على الكرة في الثلث الأخير: 1
- فقد الاستحواذ: 21
- تمت مرواغته: 2
- تسديدات تم اعتراضها: 1
- تشتيت كرات: 0
- اعتراضات: 1
- استعادة الكرة: 5