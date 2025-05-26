سيد معوض: نجلي مستمر مع الأهلي.. وتريزيجيه سيتألق مع القلعة الحمراء وينافس محمد صلاح

عدن - ياسمين عبد العظيم - أوضح سيد معوض لاعب الأهلي الأسبق، موقف نجله عمر سيد معوض من الاستمرار مع ناشئين الأهلي في الفترة القادمة، كما أشاد باللاعب محمود حسن تريزيجيه.

وقال سيد معوض في تصريحات عبر قناة “الأهلي”: “حاربت بكل قوة من أجل الأنضمام للنادي الأهلي، كان لدي إصرار أن أعود من تركيا على الأهلي”.

وتابع: “ضحيت بـ 250 ألف دولار في عام 2008 من أجل الانضمام للقلعة الحمراء”.



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وفيما يخص نجله قال: “نجلي مستمر مع النادي الأهلي، وحالته جيدة ويتدرب بشكل جيد”.

واختتم: “تبصم بالعشرة قبل ما يدخل النادي الأهلي تريزيجيه سيتألق وسيكون أهم صفقة في الأهلي هذا الموسم، سينافس محمد صلاح وهو الثاني بعده في منتخب مصر، واحد من أهم اللاعبين في الأربعة أو الخمسة سنوات الماضية”.

