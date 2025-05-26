اتفرج.. مودريتش يبكي في الباص لدى توجه ريال مدريد إلى برنابيو

عدن - ياسمين عبد العظيم - عجز لوكا مودريتش عن كبح مشاعره، قبل مباراته الأخيرة مع ريال مدريد في “سانتياغو برنابيو”.

النجم الكرواتي خاض المباراة بين النادي الأبيض وريال سوسيداد السبت، في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 87 أخرجه المدرب كارلو أنشيلوتي، فنال تكريماً مؤثراً من زملائه ولاعبي الفريق الباسكي، سبق احتفالية نظمها ريال مدريد لقائده ومدربه الإيطالي بعد المباراة، علماً أن الأخير رحل أيضاً لقيادة منتخب البرازيل.

في الباص أثناء توجّه الفريق إلى “سانتياغو برنابيو” لخوض المباراة، بدا مودريتش متأثراً جداً، وبكى بعدما اتفرج أمراً على هاتفه.

لوكاس فاسكيز لاحظ ردّ فعل زميله الكرواتي، فأقدم على مواساته تخفيفاً عنه.